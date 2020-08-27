В Петербурге отменили крестный ход по Невскому проспекту 12 сентября

Крестный ход, который традиционно проходит в центре Северной столицы в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского 12 сентября, не состоится из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Об отмене шествия стало известно сегодня, 27 августа. Об этом сообщает АБН с ссылкой на наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария. Все дело в том, что ситуация в плане эпидемиологической обстановки по коронавирусу остается тревожной, поэтому рисковать здоровьем прихожан лучше не стоит. Несмотря на отмену крестного хода, праздник все же будет отмечен, но лишь в самом храме.

Отметим, что традиция проведения крестного хода взяла свое начало в 1743 году. Инициатором выступила императрица Елизавета, которая решила приурочить событие к дате 12 сентября 1724 года. Именно в этом день Петр I своими руками перенес мощи святого Александра Невского в Александро-Невскую лавру. Позднее традиция прервалась во времена СССР, но была возобновлена в честь 300-летия Петербурга в 2003 году. До настоящего времени мероприятие проходило ежегодно, но коронавирус и здесь внес свои коррективы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошел крестный ход в честь Дня православной молодежи.