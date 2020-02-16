В Петербурге прошел крестный ход в честь Дня православной молодежи

В Петербурге прошел крестный ход в честь Дня православной молодежи
Шествие. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице прошел крестный ход, который возглавлял митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Шествие прошло от храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в направлении Казанского собора.

Как сообщили в комитете транспортной инфраструктуры города, мероприятие временно ограничило движение по Ново-Конюшенному мосту. Конюшенную площадь приходилось объезжать. Также сегодня в центре действует временный запрет на парковку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спасатели тушили легковой автомобиль на проспекте Маршала Жукова. Причины возгорания пока неизвестны.

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