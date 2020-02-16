На Маршала Жукова спасатели тушили легковушку под окнами жилого дома

На Маршала Жукова спасатели тушили легковушку под окнами жилого дома
Спасатели справились с огнем. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Северной столицы ранним утром спасатели тушили загоревшийся легковой автомобиль.

Возгорание произошло в воскресенье, 16 февраля, во дворе дома 35/3 по проспекту Маршала Жукова. По совам пользователей социальной сети «ВКонтакте», из-за горевшей машины пострадал рядом стоящий автомобиль.

«Пожарные потушили, полиция на месте», — написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В настоящее время на месте работают дознаватели. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что около станции метро «Владимирская» кошка загрызла змею.

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