«Смотрите под ноги»: кошка загрызла ползающую змею у «Владимирской»

В центре Северной столицы прохожие заметили змею. По словам очевидцев, с пресмыкающимся отважно расправилась кошка.

Обо всем стало известно сегодня, 16 февраля. Змею обнаружили во дворе дома у станции метро «Владимирская», где кошка ее и отловила.

«Такая зима, что змеи в городе шастают. Смотрите под ноги», -написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Подробности происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, как есть сладкое и не толстеть. Секрет раскрыли французские диетологи.