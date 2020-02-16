«Смотрите под ноги»: кошка загрызла ползающую змею у «Владимирской»

&#171;Смотрите под ноги&#187;: кошка загрызла ползающую змею у &#171;Владимирской&#187;
Змею заметили у станции метро. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В центре Северной столицы прохожие заметили змею. По словам очевидцев, с пресмыкающимся отважно расправилась кошка.

Обо всем стало известно сегодня, 16 февраля. Змею обнаружили во дворе дома у станции метро «Владимирская», где кошка ее и отловила.

«Такая зима, что змеи в городе шастают. Смотрите под ноги», -написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Подробности происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, как есть сладкое и не толстеть. Секрет раскрыли французские диетологи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимирская змея новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Маршала Жукова спасатели тушили легковушку под окнами жилого дома
«Смотрите под ноги»: кошка загрызла ползающую змею у ...
Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Тихвине
В Мурино среди ночи вспыхнула иномарка женщины
В Тихвине задержали двух пьяных грабителей с телевизором в руках
В поселке Лесогорский пьяный мужчина ударил ножом своего сына
В Колпино жители девятиэтажки жалуются на мышей, бегающих по потолкам
На Старорусской задержали мужчину, размахивающего ножом по гостям