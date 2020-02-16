Французские диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

Нельзя заменять обед или ужин сладким, поскольку сахар не дает чувства насыщения. Фото: pixabay

Нельзя заменять обед или ужин сладким, поскольку сахар не дает чувства насыщения. Фото: pixabay

Французские диетологи дали рекомендации, как есть сладкое и не набирать вес. Специалисты также рассказали об эффективности диет.

Эксперт по вопросам питания из города Перрос-Гирек Паскаль Гурдон заверила, что человек набирает лишний вес, когда ест больше, чем ему требуется. По ее словам, если есть больше калорий, чем нужно, в какой-то момент цифра на весах начнет расти.

Со слов эксперта, необходимо научиться отказываться от еды, когда нет чувства голода, чтобы оставаться в стабильном весе или скинуть лишнее. Она заметила, что если человек ест десерт, когда голоден, и при насыщении останавливается, то «проблем не будет».

Специалист подчеркнула важность настроя, отметив, что человек не должен есть десерт с мыслью, что не должен этого делать. Ее коллега Летиция Корона добавила, что снижать вес можно, но постепенно.

Как сообщает РИА Новости, вместо таких жестких диет, по словам диетологов, следует перейти на сбалансированное питание, а десерты есть в конце приема пищи.

Вместе с тем специалисты посоветовали учитывать потребляемые калории и подумать о включении в жизнь занятий спортом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что ученые определили, как долго коронавирус может оставаться на одежде.