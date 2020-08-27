Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 17 человек

За последние сутки в Северной столице подтверждено 17 летальных случаев с коронавирусной инфекцией.
Об этом свидетельствуют оперативные данные на утро четверга, 27 августа. Врачи подтвердили еще 184 случая заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Петербурга.
За минувшие сутки в городе на Неве медики сняли диагноз COVID-19 65 пациентам, которые переболели коронавирусом и сдали отрицательные тесты.
На сегодняшний день «активными» заболевшими остается 8081 петербуржец.
За время пандемии в Петербурге выявили 35 917 случаев инфицирования. Выздоровело 24 444 человек, а число летальных исходов достигло 2 392.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в тройку лидеров по числу заражений COVID-19 за сутки.