Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 17 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 17 человек
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

За последние сутки в Северной столице подтверждено 17 летальных случаев с коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют оперативные данные на утро четверга, 27 августа. Врачи подтвердили еще 184 случая заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Петербурга.

За минувшие сутки в городе на Неве медики сняли диагноз COVID-19 65 пациентам, которые переболели коронавирусом и сдали отрицательные тесты.

На сегодняшний день «активными» заболевшими остается 8081 петербуржец.

За время пандемии в Петербурге выявили 35 917 случаев инфицирования. Выздоровело 24 444 человек, а число летальных исходов достигло 2 392.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в тройку лидеров по числу заражений COVID-19 за сутки.

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