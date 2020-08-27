В Шлиссельбурге пенсионерке продали постельное белье за драгоценности на сумму 100 тысяч рублей

Жительница Кировского района осознала, что приобрела самое дорогое постельное белье в своей жизни после того, как ее квартиру покинули предприимчивые торговцы, заглянувшие в гости.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в среду, 26 августа, в правоохранительные органы обратилась 72-летняя пенсионерка, которая рассказала, что 17 августа к ней в квартиру постучались двое неизвестных, которые предложили ей приобрести несколько комплектов постельного белья. Женщина не только согласилась на покупку, но и решила расплатиться не деньгами, а имевшимися ювелирными изделиями. В руки злоумышленников она передала золотые сережки, цепочку и крест. Общая стоимость ценных вещей оценена в 100 тысяч рублей.

Известно, что мошенниками являются двое мужчин, имеющих цыганскую внешность. На вид им примерно 30-35 лет.

Полицейские начали поиск преступников. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Банковские мошенники» списали со счета петербуржца 550 тысяч.