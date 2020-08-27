Качество услуг авиакомпании «Россия» оценили петербургские эксперты и журналисты

Авиакомпания «Россия» стала лауреатом «Рейтинга брендов Петербурга», который подготовило издание «Деловой Петербург», в категории «Услуги».

Церемония награждения состоялась 25 августа. В рамках официального приема диплом авиакомпании в номинации «Лучшие в своей отрасли — Услуги» вручила генеральный директор издания «Деловой Петербург» Наталья Шелудько.

2019 год ознаменовался для авиакомпании «Россия» улучшением сервиса и клиентоориентированности. Регулярно обновляется питание для пассажиров бизнес- и экономкласса, на бортах стала доступна стриминговая система развлечений, благодаря которой появилась возможность наслаждаться новинками отечественного и зарубежного кинематографа, а также записями знаковых театральных постановок прямо с мобильных устройств. А еще «Россия» представила новые дорожные наборы для детей разных возрастов.

«Россия» — это базовый перевозчик аэропорта Петербурга и крупнейший налогоплательщик города. В нем сосредоточено более половины воздушных судов этой авиакомпании. А по данным аэропорта, ее доля составляет около трети от всего объема обслуженных пассажиров. Надо ли говорить, что география полетов «России» насчитывает десятки направлений.

Высокую оценку профессионального и экспертного сообщества авиакомпания «Россия» получает не впервые. В прошлом году она была удостоена премии Skyway Service Award сразу в двух значимых в области сервиса номинациях — «Лучший эконом-класс, внутренние регулярные перевозки» и «Лучшая авиакомпания на туристических направлениях».

Отметим, что целью проекта издания «Деловой Петербург» «Рейтинг брендов России» является определение мест, зданий, исторических объектов, компаний и учебных заведений, которые ассоциируются с городом на Неве так же, как он с ними. При составлении рейтинга «топ-100» издание плотно взаимодействует с читателями, работает с региональными и федеральными ассоциациями рекламистов, маркетологов, социологов и специалистов в области связей с общественностью. Благодаря содействию партнерского проекта — компании «Медиология» — проведено специальное исследование упоминаемости брендов в СМИ.