Путин: в России создали резерв из силовиков для помощи Белоруссии

Российский президент Владимир Путин сообщил о формировании резерва из сотрудников правоохранительные органы, которых направят на помощь в Белоруссию при необходимости.

Путин заявил в интервью каналу «Россия 1», что Кремль имеет ряд обязательство перед Белоруссией в сфере безопасности, а также имеет с РБ теснейшую кооперацию и «родственные связи». В связи с этим Путин создал резерв из правоохранителей для помощи Белоруссии в случае массовых беспорядков.

По мнению властей РФ и РБ, на данный момент нет необходимости применять российские силы в Белоруссии. Их направят в республику только когда «экстремистские элементы» перейдут границы и начнут разбой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пушков уверен, что Россия и Белоруссия не будут объединяться.