Пушков уверен, что Россия и Белоруссия не будут объединяться

Пушков уверен, что Россия и Белоруссия не будут объединяться
Алексей Пушков. Фото: twitter

Он считает, что пока об этом не может идти и речи.

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что думает о вероятном вхождении Белоруссии в состав России. Своим мнением он поделился в Telegram-канале. Политик убежден, что такого исхода событий в первую очередь не допустит президент соседней страны Александр Лукашенко. Для главы республики важен ее суверенитет. Также Пушков считает, что Лукашенко рассчитывает на помощь российских властей в урегулировании ситуации в Белоруссии.

Сенатор добавил, что если Белоруссия и Россия захотят объединиться сейчас, то это станет еще одним поводом для акций протеста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пушков считает, что Украина не может существовать без России. Он считает нелепыми заявления о вторжении России в другую страну.

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