В центре «Вектор» рассказали о состоянии испытателей российской вакцины против COVID-19

Тем не менее, испытания еще не завершены. Фото: pixabay.com

Тем не менее, испытания еще не завершены. Фото: pixabay.com

Ведущий научный сотрудник научного центра «Вектор», разрабатывающего вакцину против COVID-19, Светлана Усова заявила, что среди испытуемых серьезных нежелательных реакций не зарегистрировано.

Создателям препарата, судя по испытаниям, удалось избежать побочных эффектов и осложнений на центральную нервную систему и сердце. Более того, у четверых добровольцев выявили антитела. Об этом Светлана Усова рассказала в интервью на «Первом канале». Отметим, что первыми пациентами стали 100 человек, из которых 57 получили вакцину, а 43 — плацебо.

При этом в России уже есть одна официально зарегистрированная и готовая к производству вакцина, разработанная в центре имени Гамалеи. Более чем 20 стран уже обратились за поставками отечественного препарата, запрос, в общей сложности, на миллиард доз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые хотят создать единую вакцину, которая защитит и от гриппа, и от COVID-19.