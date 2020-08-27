Путин рассказал о состоянии дочери, получившей вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин напомнил в большом интервью по актуальным темам в четверг, 27 августа, что его дочь получила вакцину от коронавируса.

В ходе интервью телеканалу «Россия 24» глава государства рассказал, что его дочь приняла участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции.

Российский лидер отметил, что дочери нужно было поставить вакцину от коронавируса, поскольку она по работе общается с большим количеством людей. Ей нужно чувствовать себя защищенной.

По словам президента, вакцина российского производства абсолютно безвредна. Как заявил политик, его дочь пребывает в хорошем самочувствии после испытания. У нее уже выработались антитела к коронавирусу.

Он добавил, что в первый день после испытаний у нее была температура 38,4 градуса, затем «37 с небольшим», а после ее состояние стабилизировалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет.