Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет

В четверг, 27 августа, российский президент Владимир Путин дал большое интервью по актуальным темам на сегодняшний день.

В рамках интервью на телеканале «Россия 24» президент прокомментировал сообщения о том, что осенью в России произойдет вторая волна коронавирусной инфекции.

«Надеюсь, что этого не произойдет, и врачи справятся», — заявил глава государства.

Владимир Владимирович отметил, что на сегодняшний день в стране довольно большое число зараженных коронавирусом, однако уровень смертности намного ниже. По его словам, это говорит о готовности системы здравоохранения к мобилизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России создали резерв из силовиков для помощи Белоруссии.