Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет

Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Россия 24

В четверг, 27 августа, российский президент Владимир Путин дал большое интервью по актуальным темам на сегодняшний день.

В рамках интервью на телеканале «Россия 24» президент прокомментировал сообщения о том, что осенью в России произойдет вторая волна коронавирусной инфекции.

«Надеюсь, что этого не произойдет, и врачи справятся», — заявил глава государства.

Владимир Владимирович отметил, что на сегодняшний день в стране довольно большое число зараженных коронавирусом, однако уровень смертности намного ниже. По его словам, это говорит о готовности системы здравоохранения к мобилизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России создали резерв из силовиков для помощи Белоруссии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вторая волна коронавирус путин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Все снегоприемные пункты в Петербурге подготовят к сезону до 16 октября
Путин заявил, что ситуация в Белоруссии выравнивается, а силовики ведут ...
Путин рассказал о состоянии дочери, получившей вакцину от COVID-19
В центре «Вектор» рассказали о состоянии испытателей российской ...
«Вирус никуда не делся»: Путин высказался о ситуации с Covid-19 в ...
Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет
Россиян призвали не надеяться на календарную осень
Врач рассказал, у кого онкология развивается быстрее всего