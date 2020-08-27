Ученые из США создали микророботов, которые доставляют лекарства внутрь органов

Американские исследователи создали микророботов, способных доставлять лекарственные препараты точно внутрь органов.

Специалисты с помощью лазера смогли управлять целой командой из миллионов микророботов. Они ориентируются в пространстве при помощи фотодатчиков, которые позволяют механизмам точно достигать цели. Наиболее важной частью проекта, однако, ученые считают создание своеобразного «двигателя» для этой «армии» роботов.

Обычный двигатель нельзя уменьшить до наноразмеров, чтобы поместить внутрь этой микроскопической конструкции, поэтому американцам пришлось разработать собственный нанодвигатель. Для них потребовалось несколько тончайших пластинок из разных материалов.

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