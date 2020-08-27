Ученые сообщили о смертельной опасности дневного сна

Китайские специалисты из Медицинского университета Гуанчжоу рассказали о неутешительных последствиях для здоровья, с которыми могут столкнуться любители поспать днем.

Речь идет именно о глубоком сне, в котором человек пребывает в дневное время больше часа.

Чтобы провести исследование, ученым пришлось поднять целый архив. Изучить пришлось свыше 20 научных трудов, в которых описывались характеристики 313651 человек. Отмечено, что днем спали 39% из них. Об этом сообщает MedicalXpress

Выяснилось, что в случае регулярных продолжительных дневных перерывов на сон, у людей на 34% вырастал риск заработать проблемы с сердцем и сосудами. На 30% в целом вырастал риск смерти от всех причин. Важно отметить, что подобные риски актуальны в случае, если общий суточный сон превышает 6 часов.

Если же дневной сон длится менее часа, но также является для человека частым явлением, риск гибели увеличивается на 19%. При этом, женщины и пожилые люди оказались больше подвержены негативному влиянию от сна.

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