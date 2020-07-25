Доктор Мясников рассказал, что делать при бессоннице

По словам Александра Мясникова, перед сном, чтобы не было бессонницы, нужно есть сладкое. Фото: кадр из видео Youtube

По словам Александра Мясникова, перед сном, чтобы не было бессонницы, нужно есть сладкое. Фото: кадр из видео Youtube

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, рассказал, что делать, если вас одолела бессонница. Он считает, что крепче спят те, кто съел на ночь конфету.

Мясников написал в своем телеграм-канале, что при появлении проблем с засыпанием стоит попробовать съесть перед сном что-нибудь сладкое.

«Если вы не можете заснуть- съешьте конфетку», — пишет доктор, отмечая, что в этом случае подойдет совершенно любая сладость.

По словам доктора Мясникова, этот способ избавления от бессонницы помогает не только любителям сладостей, но и тем, кто равнодушен к подобным лакомствам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников заявил, что некоторым полезно пить много кофе.