Доктор Мясников рассказал, что делать при бессоннице

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, рассказал, что делать, если вас одолела бессонница. Он считает, что крепче спят те, кто съел на ночь конфету.
Мясников написал в своем телеграм-канале, что при появлении проблем с засыпанием стоит попробовать съесть перед сном что-нибудь сладкое.
«Если вы не можете заснуть- съешьте конфетку», — пишет доктор, отмечая, что в этом случае подойдет совершенно любая сладость.
По словам доктора Мясникова, этот способ избавления от бессонницы помогает не только любителям сладостей, но и тем, кто равнодушен к подобным лакомствам.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников заявил, что некоторым полезно пить много кофе.