Мясников заявил, что некоторым полезно пить много кофе

Мясников заявил, что некоторым полезно пить много кофе
Кофе в больших количествах пить вредно. Фото: Pixabay

Он рассказал, что бодрящий напиток не так уж опасен.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем рассказал врач Александр Мясников в эфире телеканал «Россия 1». Он опроверг миф про кофе, согласно которому бодрящий напиток очень опасен. Доктор считает, что некоторым даже нужно пить по три-четыре чашки в день, чтобы быть здоровым. Благодаря ему можно предотвратить развитие онкологических заболеваний и цирроза.

Врач заявил, что кофе нужно пить людям с инфекционным гепатитом. Также он помогает снижать риск инфаркта и улучшает память.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что климатические изменения могут стать причиной исчезновения кофе. Популярный во всем мире сорт кофе «робуста» может оказаться под угрозой исчезновения из-за аномального повышения температуры на планете и вызванных этим климатических изменений.

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Александр Мясников кофе


 

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