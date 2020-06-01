Климатические изменения могут стать причиной исчезновения кофе

Популярный во всем мире сорт кофе «робуста» может оказаться под угрозой исчезновения из-за аномального повышения температуры на планете и вызванных этим климатических изменений.

Австралийские специалисты из Университета Южного Квинсленда установили, что «робуста» может произрастать только на определенных координатах широты и долготы, а также при температуре не ниже +18,6 градусов и не выше +26,6. Хотя ранее предполагалось, что потепление может благотворно сказаться на растениях, выяснилось, что жара значительно снижает урожайность. Даже при повышении температуры всего на градус, количество зерен «робусты» снижается сразу на 14%, передает журнал Global Change Biology.

Этот сорт кофе произрастает в лесах Азии, Мадагаскара и Африки — регионах, сильно подверженных губительному влиянию человека. При пессимистичном сценарии «робусте» грозит полное исчезновение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чай стал популярнее кофе среди россиян.