Чай уступил место кофе по популярности в России

Жители России все чаще отдают предпочтение кофе, нежели чаю.

Согласно материалам Российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе», в прошлом году россияне употребили более 180 тысяч тонн кофе, что на 97% выше, чем 10 лет назад. А за 2019 год прирост рынка составил почти 12%.

Чаще всего россияне потребляют зерновой кофе. В 2019 году на долю растворимого кофе приходилось 44,7%, а зернового — 55,3%.

По оценкам «Росчайкофе», в этом году потребление кофе в стране сохранится на уровне прошлого года. При этом есть возможность, что растворимый кофе усилит позицию на кофейно рынке.

Что насчет чая, в 2019 году его потребление составило 138,8 тысяч тонн против 151,5 годом ранее. Россияне все чаще выбирают травяные и фруктовые напитки, включая иван-чай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что популярные бренды листового чая покинут российский рынок.