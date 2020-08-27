В Сертолово кот погнался за белкой и не смог слезть с дерева

В Сертолово кот погнался за белкой и не смог слезть с дерева
Кот оказался на верхушке из-за белки. Фото: pixabay.com

На помощь рыжему пришли волонтеры, которую спустили его на землю.

В Сертолово рыжик кот забрался на высокую ель и отказывался спускаться оттуда. Об этом волонтерам из «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум» рассказала его хозяйка. Они прибыли на место, чтобы вызволить из беды животное. Отмечается, что белка, которая так заинтересовала кота, манила его за собой, поэтому операция по спасению была не так-то проста.

Внимание животного удалось привлечь только благодаря угощениям. Волонтеры в итоге спустили его на землю и отдали хозяйке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге школьник «ограбил» кота Елисея. Прохожие принялись критиковать школьника за неразумный поступок и желание присвоить чужое. Несмотря на это, нашлись люди и с альтернативным мнением, которые подчеркнули, что юный скалолаз не присвоил чужое, а забрал то, что уже никому не нужно.

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