Гендиректор «ЛенТВ24» Черных стал лауреатом всероссийской премии

Гендиректор &#171;ЛенТВ24&#187; Черных стал лауреатом всероссийской премии
Гендиректор "ЛенТВ24" Олег Черных принимает поздравления.. Фото: Мойка78

Он поблагодарил всю команду за труд и заявил, что многим обязан именно коллегам.

Генеральный директор «ЛенТВ24» Олег Черных стал лауреатом XX Национальной премии в области медибизнеса «Медиа-Менеджер России — 2020». Церемония награждения состоялась сегодня, 27 августа, в Москве. Об этом сообщается на сайте премии.

Черных, принимая награду, заявил, что ничего бы не было, если не его команда, занимавшаяся развитием телеканала. Он поблагодарил коллег и всех, кто отметил его заслуги.

Напоминаем, что премия является событием федерального масштаба, она объединяет представителей СМИ, рекламной и PR-индустрии и считается одной из самых престижных в стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прошла церемония награждения лауреатов премии «Фигаро». На торжественном мероприятии присутствовал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, который поздравил участников церемонии от лица градоначальника Александра Беглова.

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ЛенТВ24 Олег Черных премия


 

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