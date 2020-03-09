В Петербурге прошла церемония награждения лауреатов премии «Фигаро»

В Петербурге прошла церемония награждения лауреатов премии &#171;Фигаро&#187;
Премия ежегодно присуждается в Санкт-Петербурге 8 марта, в день рождения знаменитого артиста театра и кино Андрея Миронова. Фото: https://www.gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге, на сцене театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» получили награды лауреаты Х Российской национальной актерской премии «Фигаро».

На торжественном мероприятии присутствовал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, который поздравил участников церемонии от лица градоначальника Александра Беглова. В 2020 году лауреатами премии стали Станислав Любшин, Евгения Симонова, Антон Шагин, Любовь Виролайнен, Виктор Сухоруков, поэт Илья Резник, и другие. Спецприз также достался внуку Андрея Миронова, артисту и тезке своего выдающегося деда.

Отметим, что премия «Фигаро» была учреждена в 2010 году Рудольфом Фурманом и направлена на поддержку и пропаганду актерского искусства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наградили лучших работников туристической сферы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
премия фигаро санкт-петербург церемония награждения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Софийской улице произошло ДТП с участием трех машин
В Петербурге прошла церемония награждения лауреатов премии «Фигаро»
Нетрезвый житель Петербурга «заминировал» улицу
Более 250 тысяч человек совершили кражу в России в 2019 году
В Приморском районе из квартиры повара вынесли почти миллион рублей
Сотрудники Apple перешли на удаленную работу из-за коронавируса
«Аэрофлот» снял новый Airbus A350-900 с рейса на второй день полетов
В Петербурге неизвестный напал с ножом на прохожего