В Петербурге прошла церемония награждения лауреатов премии «Фигаро»

Премия ежегодно присуждается в Санкт-Петербурге 8 марта, в день рождения знаменитого артиста театра и кино Андрея Миронова. Фото: https://www.gov.spb.ru

Премия ежегодно присуждается в Санкт-Петербурге 8 марта, в день рождения знаменитого артиста театра и кино Андрея Миронова. Фото: https://www.gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге, на сцене театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» получили награды лауреаты Х Российской национальной актерской премии «Фигаро».

На торжественном мероприятии присутствовал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, который поздравил участников церемонии от лица градоначальника Александра Беглова. В 2020 году лауреатами премии стали Станислав Любшин, Евгения Симонова, Антон Шагин, Любовь Виролайнен, Виктор Сухоруков, поэт Илья Резник, и другие. Спецприз также достался внуку Андрея Миронова, артисту и тезке своего выдающегося деда.

Отметим, что премия «Фигаро» была учреждена в 2010 году Рудольфом Фурманом и направлена на поддержку и пропаганду актерского искусства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наградили лучших работников туристической сферы.