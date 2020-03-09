В Петербурге прошла церемония награждения лауреатов премии «Фигаро»

В Санкт-Петербурге, на сцене театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» получили награды лауреаты Х Российской национальной актерской премии «Фигаро».
На торжественном мероприятии присутствовал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, который поздравил участников церемонии от лица градоначальника Александра Беглова. В 2020 году лауреатами премии стали Станислав Любшин, Евгения Симонова, Антон Шагин, Любовь Виролайнен, Виктор Сухоруков, поэт Илья Резник, и другие. Спецприз также достался внуку Андрея Миронова, артисту и тезке своего выдающегося деда.
Отметим, что премия «Фигаро» была учреждена в 2010 году Рудольфом Фурманом и направлена на поддержку и пропаганду актерского искусства.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наградили лучших работников туристической сферы.