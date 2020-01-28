В Петербурге наградят лучших в сфере туризма и гостеприимства

В Петербурге наградят лучших в сфере туризма и гостеприимства
Постановление об учреждении награды подписал Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге учредили награду правительства для лучших предприятий сферы туризма и гостеприимства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Присуждать награду будут один раз в год. Получить её смогут граждане и организации, достигшие успехов в сфере оказания туристских услуг.

Учреждены номинации «Средства размещения», «Экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики», «Туроператорская деятельность», «Объекты общественного питания» и «Средства транспорта (наземный и водный транспорт)».

«Заявку на участие в отборе можно подать только в одной из номинаций», — уточнили в Администрации Петербурга.

Победителю будет вручен почетный диплом «Марка качества «Visit Petersburg». Ожидается, что награда поможет в развитии туризма и способствует повышению качества туристских услуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург признали лучшим в мире городом для культурного туризма.

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