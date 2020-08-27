Петербуржцам напомнили о старте сезонной вакцинации от гриппа

Во время пандемии коронавируса важно защитить себя от болезни.

В Санкт-Петербурге стартует сезонная вакцинация от гриппа. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе комитета по здравоохранению. Отмечается, что первая партия вакцины уже прибыла в город, так что в ближайшее время она появится в поликлиниках. В первую очередь уколы сделают детям, а вот для взрослых вакцину доставят до конца августа.

«Нынешний эпидсезон – особенный: грипп и другие ОРВИ наложатся на пандемию новой коронавирусной инфекции. Симптомы COVID-19 схожи с другими ОРВИ, и дифференцировать их можно только с помощью лабораторной диагностики»,

— добавили в ведомстве.

В 2020 году особенно важно сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя хотя бы от этой болезни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне высказали отношение к отечественной вакцине против COVID-19.