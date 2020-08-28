В ВОЗ рассказали о последствиях для психики людей, вызванными пандемией коронавируса

Миллионы людей по всему миру столкнулись с ментальными проблемами из-за коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.

О большом количестве жителей Земли, которые испытали трудности с психологическим здоровьем из-за пандемии рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Запись выступления была опубликована на видеохостинге Youtube.

Резкие перемены в образе жизни и неуверенность в завтрашнем дне повысили тревожность у многих людей. Обострилось и чувство страха. Осложнилась ситуация и тем, что службы по оказанию психологической помощи порой не могли полноценно работать из-за ограничений.

Режим самоизоляции и запрет работы многих заведений негативно повлиял на ментальное состояние людей во многих странах. Ограничительные меры плохо отразились на их состоянии. К тому же, снизившиеся до минимума социальные контакты также могли ввести людей в депрессивное состояние, так как они чаще стали оставаться наедине с собой в замкнутом пространстве.

Стоит отметить, что проблемы с психологическим здоровьем испытывают около 1 миллиарда человек на планете. При этом, получить доступную, квалифицированную и своевременную помощь могут далеко не все из них.

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