Федеральную трассу «Кола» перекроют 29 августа в связи с разводкой моста через Свирь

Мост через Свирь предназначен для одновременного движения как автомобильного транспорта, так и поездов. Фото: ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

Мост через Свирь предназначен для одновременного движения как автомобильного транспорта, так и поездов. Фото: ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют на два часа в субботу, 29 августа, в связи с разводкой моста через реку Свирь.

Движение по автодороге будет остановлено с 8:50 до 10:50. В это время вниз по реке должна пройти яхта «Baron Brambeus» с максимальным высотным габаритом 18 метров. Разводкой моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре «Колы» возле города Лодейное Поле, займутся представители «РЖД».

На этот период движение транспорта по магистрали будет полностью остановлено, предупреждает в четверг, 27 августа, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. Водителям стоит принимать во внимание эту информацию, составляя маршрут.