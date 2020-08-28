В Петербурге поймали злоумышленника, укравшего у подростка мобильный телефон

Местный житель, пригрозив пистолетом, похитил телефон у 17-летнего юноши в Красногвардейском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию в четверг, 27 августа, обратилась мать пострадавшего. Она сообщила, что сутками ранее было совершенно нападение на ее 17-летнего сына. Выяснилось, что неизвестный потребовал у молодого человека отдать ему телефон, параллельно угрожая ему огнестрельным оружием. Получив желаемое, злоумышленник скрылся с места преступления. Ущерб составил 7480 рублей.

Полицейские начали поиск предполагаемого преступника. Чуть позднее был задержан подозреваемый. Им оказался 28-летний петербуржец. При нем был найден украденный телефон. Устройство изъято.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе задержали бомжа, ограбившего салон сотовой связи.