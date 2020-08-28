Родительские собрания в новом учебном году будут проходить в дистанционном режиме

Родительские собрания в новом учебном году будут проходить в дистанционном режиме
С преподавателями родители будут общаться удаленно. Фото: Pixabay

В российские школы временно не будут пускать родителей учащихся из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

С 1 сентября возобновляется очное обучение в образовательных учреждениях. В организацию учебной деятельности будут внесены коррективы, которые позволят сделать безопасным пребывание учащихся в школах.

Одной из мер по обеспечению безопасности станет частичное закрытие школ для родителей. В случае крайней необходимости зайти внутрь они, конечно же, смогут, но все собрания и любые другие организационные моменты будут проводиться на интернет-платформах в режиме онлайн. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галину Яновскую.

Отметим, что по новым стандартам, расстояние между учащимися в классах должно составлять 2,5 метра. В моменты, когда у кого-то из школьников и педагогов будет выявляться положительный результат на коронавирус, в учреждении начнет срабатывать система экстренного оповещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала как будет проходить новый учебный год 2020 в школах Петербурга.

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