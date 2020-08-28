«Барселона» требует у Месси отступные за уход

Клуб намерен получить 700 миллионов евро из-за того, что игрок собирается уходить.

Лионель Месси заявил, что хочет покинуть «Барселону», но это оказалось не так-то просто. Клуб требует у аргентинца 700 миллионов евро отступных за внезапный уход. Сам футболист намерен обратиться к юристам, чтобы те помогли избежать такого варианта развития событий. Об этом пишет Ole.

Месси все еще надеется, что сможет без скандалов уйти из испанского клуба, но вряд ли удастся урегулировать вопрос вне стен суда. Напоминаем, что «Барселона» была не против продать футболиста, чтобы сократить расходы на заработные платы. При этом некоторые специалисты надеялись, что Месси останется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зидан прокомментировал сообщения о вероятном уходе Месси из «Барселоны».