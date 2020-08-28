Спасатели пришли на помощь котенку, застрявшему в колоннаде Казанского собора

Спасатели пришли на помощь котенку, застрявшему в колоннаде Казанского собора
Животное в порядке и уже выпущено на свободу. Фото: vk.com/koshkispas

Животное залезло в узкую щель и не могло самостоятельно выбраться оттуда.

В Санкт-Петербурге на колоннаде Казанского собора сегодня, 28 августа, застрял котенок. Он не мог сам выбраться из узкой щели, поэтому на помощь к нему пришли добровольцы поисково-спасательного отряда «Экстремум». Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Кошкиспас».

Когда малыша вызволили, выяснилось, что он черный котенок с белыми лапками. Волонтеры отметили, что он отлично смотрелся на фоне архитектурного шедевра Воронихина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сертолово кот погнался за белкой и не смог слезть с дерева. На помощь рыжему пришли волонтеры, которую спустили его на землю.

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