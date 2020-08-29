Эмилия Кларк пожаловалась на гендерное неравенство во время съемок в «Игре престолов»

Эмилия Кларк пожаловалась на гендерное неравенство во время съемок в &#171;Игре престолов&#187;
Кадр из сериала "Игра престолов".

Актриса отметила, что о женщинах заботились меньше, чем о мужчинах.

Актриса Эмилия Кларк, полюбившая многим как Дейнерис Таргариен, рассказала, что во время съемок сериала «Игра престолов» чувствовалось гендерное неравенство. Об этом сообщает The Sun.

Она отметила, что во время съемок в жарких странах, мужчинам позволяли прикреплять маленький насос с генератором к одежде, чтобы охлаждать ее. Женщинам подобного делать не разрешалось, поэтому Кларк приходилось постоянно прикладывать к голове пакеты со льдом. Девушке было мучительно из-за плотной одежды и парика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Игра престолов» возглавила рейтинг самых скачиваемых сериалов в мире. Кроме того, за последние два месяца интернет-пользователи активно пользовались «пиратскими» ссылками на мультсериал «Рик и Морти» и аниме «Моя геройская

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