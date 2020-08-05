«Игра престолов» возглавила рейтинг самых скачиваемых сериалов в мире

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Сейчас HBO усердно работает над подготовкой приквела — «Дом Дракона», возможно, это способствует неугасающему интересу поклонников. Фото: Кинопоиск

Нашумевший сериал-фэнтези «Игра престолов» в очередной раз возглавил список самого скачиваемого «пиратского» контента в мире.

Проект компании НВО по-прежнему лидирует по количеству торрентов, отмечают эксперты из Parrot Analytics, подготовивших отчет для издания Observer. Пандемия COVID-19, безусловно, значительно повысила количество скачиваний сериала. Кроме того, за последние два месяца интернет-пользователи активно пользовались «пиратскими» ссылками на мультсериал «Рик и Морти» и аниме «Моя геройская академия».

В пятерку самых скачиваемых также вошли «Ходячие мертвецы» и «Губка Боб Квадратные Штаны». Отметим, что финальный сезон «Игры престолов» разочаровал многих поклонников, но, похоже, любопытство берет верх: люди продолжают массово интересоваться историей, созданной Джорджем Р. Р. Мартином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Настасья Самбурская примет участие в съемках продолжения сериала «Универ».

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