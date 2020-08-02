Самбурская объявила о съемках в продолжении сериала «Универ»

Актриса призналась, что больше не может скрывать эту новость.

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что она снимается в сериале «Универ. 10 лет спустя». Новостью звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Вместе с ней на экране появятся большинство актеров, которые снимались в предыдущих сезонах сериала. Телезрители увидят, как изменились жизни героев, которых играют Кещян, Хилькевич, Ярушин и прочие.

В комментариях большинство подписчиков пришли в восторг от такой новости. Они отметили, что любили смотреть «Универ» и иногда даже пересматривают старые серии.

«Только недавно вспоминала вас, и грустила, что „Универа“ больше не будет, и тут такая новость! Спасибо, ребята, мы все очень рады, удачных съемок вам, мы с вами»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самбурская осудила звезд, жалующихся на мужей.