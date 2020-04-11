Самбурская осудила звезд, жалующихся на мужей

Актрисе надоело, что после расставаний многие начинают унижать своих бывших.

Об этом стало известно 11 апреля. Обо всем артистка Настасья Самбурская рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она посвятила его всем «звездным бабам», которые унижают бывших супругов после разрыва. Телеведущая убеждена, что делают они это из-за желания хайпа. Она не верит в серьезность проблем, обсуждаемых обиженными женщинами. Самбурская не исключает, что они просто привыкли делать шоу из личной жизни.

«Не надо делать из этого норму, по любому поводу сверкать своими грязными труселями»,

— убеждена актриса.

Самбурская напомнила звездам о том, что их поступки отражаются на их детях, а также на будущем их экс-супругах. Скорее всего, артистка намекнула на актрису Агату Муцениеце – она обвинила своего мужа в избиении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова, объявившая о разводе с Джиганом, призывает не жалеть ее.