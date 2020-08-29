В Пулково в четверг задержат рейсы в Иваново и Тамбов

Сегодня из Петербурга вылетят все запланированные самолеты, ни одного рейса не отменили. Однако без задержек не обошлось.
Согласно данным онлайн-табло вылетов и прилетов аэропорта Пулково, в субботу, 29 августа, в Пулково задержали три рейса — в Иваново, Тамбов и утренний до Надыма.
Напомним, в период сложной эпидемиологической ситуации в Пулково могли отменить порядка 30-40 рейсов в день. Это также связывали с закрытой границей с другими странами.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что последний день рабочей недели сопровождается задержками 4 рейсов, планируемых к вылету из воздушной гавани Северной столицы.