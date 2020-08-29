В Пулково в четверг задержат рейсы в Иваново и Тамбов

В Пулково в четверг задержат рейсы в Иваново и Тамбов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня из Петербурга вылетят все запланированные самолеты, ни одного рейса не отменили. Однако без задержек не обошлось.

Согласно данным онлайн-табло вылетов и прилетов аэропорта Пулково, в субботу, 29 августа, в Пулково задержали три рейса — в Иваново, Тамбов и утренний до Надыма.

Напомним, в период сложной эпидемиологической ситуации в Пулково могли отменить порядка 30-40 рейсов в день. Это также связывали с закрытой границей с другими странами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что последний день рабочей недели сопровождается задержками 4 рейсов, планируемых к вылету из воздушной гавани Северной столицы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аэропорт пулково задержка рейсов новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти госпитализировали двух человек после ДТП с лосем
В Петербурге 29 августа будет холодно и дождливо
Асмус в обнимку с Родригезом и Охлобыстиным пожаловалась на недосып
В Ленобласти машина сбила лося
Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
Мясников назвал угрозы для жизни Навального в коме
В Пулково в четверг задержат рейсы в Иваново и Тамбов
Рудковская прокомментировала слухи о разводе с Плющенко