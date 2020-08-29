В Петербурге 29 августа будет холодно и дождливо

Ветер с утра будет холодным северным, в остальное время — юго-западным. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Ветер с утра будет холодным северным, в остальное время — юго-западным. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В выходные в Северной столице продолжатся дожди, временами даже с грозой. Однако иногда сквозь тучи горожан порадует солнце.

Так, в субботу, 29 августа, в городе на Неве будет дождливо и пасмурно. К 9 часам утра температура воздуха достигнет +13 градусов. Утром пройдет небольшой дождь, ближе к 12 он усилится.

Как сообщили на сайте Gismeteo, к часу дня температура воздуха поднимется до +15, к этому времени город накроет гроза. Ближе к 15:00 дождь утихнет, а в небе будет проглядывать солнце. Столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.

Небольшой дождь сохранится до вечера.

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