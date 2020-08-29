В Госдуме хотят разрешить въезд иностранным студентам в Россию

В Госдуме хотят разрешить въезд иностранным студентам в Россию
Студент хотят вернуться в Россию и продолжить учебу в очном формате. Фото: pixabay

Депутат Государственной Думы Максим Зайцев обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову с просьбой разрешить иностранным студентам въезд в Россию.

Народный избранник просит рассмотреть соответствующий вопрос Фалькова и Координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщили РИА Новости, Зайцев отметил, что это необходимо для “реализации полноценного и непрерывного процесса обучения со стороны российских вузов».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд и платить пенсии из бюджета.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госдума коронавирус студенты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России провели более 36 млн тестов на Covid-19
Белый медведь загрыз человека на Шпицбергерне
В Госдуме хотят разрешить въезд иностранным студентам в Россию
В Васкелово спасатели за час потушили частный дом и хозпостройку
В Реполке спасатели больше двух часов тушил полыхающие постройки
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 24,6 млн
Трамп пожаловался на необходимость покупки нефти у России
Тодоренко не смогла сдержать слез на репетиции шоу «Ледниковый период»