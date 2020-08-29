В Госдуме хотят разрешить въезд иностранным студентам в Россию

Студент хотят вернуться в Россию и продолжить учебу в очном формате. Фото: pixabay

Студент хотят вернуться в Россию и продолжить учебу в очном формате. Фото: pixabay

Депутат Государственной Думы Максим Зайцев обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову с просьбой разрешить иностранным студентам въезд в Россию.

Народный избранник просит рассмотреть соответствующий вопрос Фалькова и Координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщили РИА Новости, Зайцев отметил, что это необходимо для “реализации полноценного и непрерывного процесса обучения со стороны российских вузов».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд и платить пенсии из бюджета.