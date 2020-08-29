В Госдуме хотят разрешить въезд иностранным студентам в Россию

Депутат Государственной Думы Максим Зайцев обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову с просьбой разрешить иностранным студентам въезд в Россию.
Народный избранник просит рассмотреть соответствующий вопрос Фалькова и Координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Как сообщили РИА Новости, Зайцев отметил, что это необходимо для “реализации полноценного и непрерывного процесса обучения со стороны российских вузов».
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
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