В России провели более 36 млн тестов на Covid-19

В России медики ежедневно проверяют граждан на коронавирусную инфекцию нового типа. За все время в стране провели более 36 млн тестов на Covid-19.

Об этом стало известно в субботу, 29 августа. Как сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора, за минувшие сутки успели обследовать 344 тыс. человек.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся более 210 тыс. 662 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за все время в мире выявили 24,6 тыс. инфицированных новым вирусом.