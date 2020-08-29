Фестиваль цветов остановит движение транспорта в Петербурге

Фестиваль цветов остановит движение транспорта в Петербурге
Фестиваль цветов ограничит движение транспорта. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Северной столице Фестиваль цветов ограничит движение транспорта в Петербурге. В эти выходные свои маршруты поменяют некоторые автобусы, трамваи и троллейбусы.

Так, в субботу, 29 августа, с 13:50 до 15:00 в городе на Неве пройдет Международный Фестиваль цветов. Движение временно перекроют по Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Дворцовой набережной.

Движение временно перекроют по Невскому проспекту. Фото: vk.com/marshrut_spb

Как сообщили на официальном сайте СПб ГКУ «Организатор Перевозок», также яркий праздник изменит маршруты автобусов № 3, 7, 10, 22, 24, 27, 49, 181, 191, троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22 и трамвая № 3.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 29 августа будет холодно и дождливо.

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