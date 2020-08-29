Фестиваль цветов остановит движение транспорта в Петербурге

В Северной столице Фестиваль цветов ограничит движение транспорта в Петербурге. В эти выходные свои маршруты поменяют некоторые автобусы, трамваи и троллейбусы.

Так, в субботу, 29 августа, с 13:50 до 15:00 в городе на Неве пройдет Международный Фестиваль цветов. Движение временно перекроют по Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Дворцовой набережной.

Как сообщили на официальном сайте СПб ГКУ «Организатор Перевозок», также яркий праздник изменит маршруты автобусов № 3, 7, 10, 22, 24, 27, 49, 181, 191, троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22 и трамвая № 3.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 29 августа будет холодно и дождливо.