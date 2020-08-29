В России за сутки выявили почти 5 тысяч новых случаев Covid-19

В России за сутки выявили почти 5 тысяч новых случаев Covid-19
Коронавирус продолжает стремительно распространяться по планете. Фото: pixabay.com

За сутки в России коронавирус подхватили почти 5 тыс. граждан. Инфицированных выявили в 84 регионах.

Об этом стало известно в субботу, 29 августа. За минувшие сутки в России выявили 4 941 заболевшего. Из них 1 269 случаев (25,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Как сообщили на официальном сайте «СтопКоронавирус.РФ», из больниц выписались 5 917 человек. 111 человек не смогли побороть болезнь.

За весь период пандемии в России нарастающим итогом выявлено 985 346 заболевших. С начала пандемии российские медики вылечили 804 383. За все время жертвами Covid-19 стали 17 025 россиян.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 36 млн тестов на Covid-19.

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