В парке 300-летия Петербурга обнаружили бездыханное тело мужчины

В Приморском районе утро выдалось тревожным — в парке 300-летия был найден труп.

В субботу, 29 августа, на берегу Финского залива, прямо у воды, найдено тело неизвестного мужчины в верхней одежде. Очевидцы происшествия поделились информацией о случившемся в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Свидетели отметили, что на месте обнаружения работают сотрудники дежурной части.

Опубликованный пост сопровождается фотографиями. На них видно, что в парк приехали работники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК Ленобласти проводит проверку по факту обнаружения трупа после пожара в музыкальной школе в Тосно. Установлено, что смерть насильственной не являлась. Выясняются все причины случившегося. Личность погибшего устанавливают.