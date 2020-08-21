СК Ленобласти проводит проверку по факту обнаружения трупа после пожара в музыкальной школе в Тосно

Следственный отдел по городу Тосно Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти проверяет пожар в музыкальной школе, унесший жизнь одного человека.

Ночью 21 августа, около 2:20, пожарные боролись с огнем, охватившем 200 квадратных метров музыкальной школы. После того как спасатели ликвидировали возгорание, на месте чрезвычайного происшествия было обнаружено тело мужчины с чрезвычайно сильными ожогами.

Предварительная экспертиза признаков насильственной смерти не выявила, но расследование, тем не менее, продолжается. Сейчас правоохранители в рамках доследственной проверки устанавливают личность погибшего и причину пожара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасателям удалось полностью ликвидировать огонь спустя полчаса после вызова, поступившего в дежурную часть.