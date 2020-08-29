Научные центры Петербурга обеспечат государственной поддержкой

Научные организации Северной столицы, вносящие неоценимый вклад в развитие отрасли, заручились поддержкой государства.

Накануне состоялось заседание Совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня. В ходе обсуждения был составлен перечень и 10 научных центров, работающих по приоритетным направлениям. В их числе оказались организации города на Неве. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Грант на поддержание деятельности получат НМИЦ имени Алмазова вместе с Институтом экспериментальной медицины и Павловский центр «Интегративная физиология – медицине, Высокотехнологичный му здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости». Работу последнего курируют сразу три петербургских института — «ЛЭТИ», институт эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова РАН и институт физиологии имени Павлова.

Государственной поддержкой также обеспечат научный центр «Передовые информационные технологии». Его деятельностью занимаются СПбГПУ Петра Великого и СПбГМТУ и НИИ имени Смородинцева.

Отметим, что другие петербургские организации попали в консорциумы научных центров мирового уровня, чья деятельность сосредоточена в других российских городах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал Фурсенко о реализации нацпроектов «Образование» и «Наука».