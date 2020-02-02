Беглов рассказал Фурсенко о реализации нацпроектов «Образование» и «Наука»

Проект "Молодые профессионалы" позволит ускорить оснащение мастерских в колледжах и техникумах оборудованием, которое необходимо для освоения самых востребованных профессий. Фото: www.gov.spb.ru

Проект "Молодые профессионалы" позволит ускорить оснащение мастерских в колледжах и техникумах оборудованием, которое необходимо для освоения самых востребованных профессий. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в рамках рабочей поездки в Москву рассказал помощнику президента Андрею Фурсенко о ходе реализации нацпроектов «Образование» и «Наука».

О встрече политиков в воскресенье, 2 февраля, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. По словам градоначальника, в 2020 году, в рамках петербургского проекта «Современная школа», 11 образовательных учреждений города получат новое оборудование и материалы для работы с детьми с особыми потребностями.

Кроме того, треть учащихся в начальных классах школ Северной столицы​ уже питаются бесплатно. Остальные оплачивают лишь 30% от стоимости питания, остальные затраты покрываются из городского бюджета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов поручил принять меры по предотвращению дальнейшего разрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский».