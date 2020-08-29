Футболист «Спартака» Соболев заявил, что помирился с Дзюбой

Футболист &#171;Спартака&#187; Соболев заявил, что помирился с Дзюбой
Футболист намерен трудиться. Фото: pixabay.com

Он призвал общественность прекратить обсуждать этот инцидент, так как он исчерпан.

Футболист «Спартака» Александр Соболев рассказал, что уладил конфликт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Он добавил, что устал от обсуждений инцидента. Об этом пишет РИА Новости.

Соболев также объяснил, что уже не сможет попасть в сборную России, но будет работать и у него обязательно все получится. Футболист поговорил с главным тренером команды, Станиславом Черчесовым, который призвал я трудиться.

«Я буду работать дальше и доказывать. Поговорили с Черчесовым, я сообщил ему, что конфликт исчерпан, он сказал, чтобы я работал»,

— объяснил Соболев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соболева не вызвали в сборную России из-за конфликта с Дзюбой.

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