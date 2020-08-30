В Италии мигранты с коронавирусом покусали медиков, пытаясь сбежать

В Италии мигранты с коронавирусом покусали медиков, пытаясь сбежать
Остается надеяться, что мигранты не заразили врачей. Фото: pixabay.com

Мигранты из Нигерии, у которых диагностировали COVID-19, напали на врачей, пытаясь сбежать из медицинского учреждения.

Пациентов из соображений эпидемиологической безопасности поместили в военный госпиталь в Риме, однако нигерийцы стали отказываться от медицинской помощи и требовать выписки. Врачи не могли пойти им на встречу, поскольку коронавирусная инфекция крайне заразна, тогда мигранты решили силой пробить дорогу к выходу.

В устроенной буйными пациентами потасовке участвовали и медперсонал, и военные, вмешаться пришлось даже карабинерам. Причем мигранты пускали в ход и кулаки, и зубы, нещадно кусаясь. РИА Новости пишет, что поводом для негодования коронавирусных нигерийцев стала выписка их соседа, 16-летнего бенгальца, чей тест показал отрицательный результат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Венгрия вновь закрывает границы для иностранцев из-за ухудшения эпидобстановки.

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