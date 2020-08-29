Власти Венгрии вновь закрывают границы для иностранцев

Туристы не смогут попасть в Венгрию из-за возобновляемых в стране ограничительных мер по коронавирусу.

В пятницу, 28 августа, стало известно, что правительство Венгрии приняло решение подстраховаться и снова ограничить въезд в страну. Попасть на ее территорию смогут только те иностранные граждане, у которых на это будет серьезная причина. Жителей Венгрии, которые будут возвращаться на родину из-за границы, обяжут соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Снова выйти в социум они смогут только, когда предоставят медикам два отрицательных теста на COVID-19. Об этом сообщает венгерское информационное агентство MTI.

Правительство страны решило прибегнуть к подобным мерам, чтобы не допустить очередного распространения коронавирусную инфекции, которую могут завести из-за рубежа.

Ограничения начнут действовать с 1 сентября.

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