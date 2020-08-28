В США рассказали о первом повторном случае заражения коронавирусом

Эксперты до сих пор не понимают, каковы причины подобных явлений.

В США зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет The New York Times. Все случилось с жителем штата Невада. Впервые он заболел в апреле 2020 года – тогда он жаловался на боль в горле, кашель и тошноту. Во второй раз мужчина заразился в мае – его состояние было тяжелым. Врачи отметили, что антитела у пациента появились только после второго заболевания.

«Возможно, для этого существуют биологические причины, но в данный момент мы не можем говорить об этом с уверенностью»,

— заявил директор лаборатории в штате Невада Марк Пандори.

Всего повторно заразившихся во всем мире насчитывается пара человек. Эксперты до сих пор не могут объяснить подобное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 12 человек.