В Москве из-за коронавируса скончались 12 человек

Таким образом, в столице количество жертв инфекции достигло 4798.

В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых были положительные тесты на коронавирус и подтвержденный диагноз «пневмония». Об этом сообщили в городском оперативном штабе. Накануне умерли по той же причине 10 человек. На данный момент из-за инфекции в крупнейшем городе России скончались 4798 человек.

Москва, к слову, занимает первое место по количеству выявленных новых случаев заражения в сутки. На втором оказался Санкт-Петербург, где их в несколько раз меньше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса. Он надеется, что болезнь удастся победить в ближайшие полгода.