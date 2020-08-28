Собянин спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса

Он надеется, что болезнь удастся победить в ближайшие полгода.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда будет окончена пандемия коронавируса. Он считает, что осталось ждать недолго – примерно полгода. Об этом пишет РИА Новости.
Политик добавил, что над решением проблемы трудятся российские ученые, которые уже создают вакцину, медикаменты и медицинские технологии для лечения пациентов.
«Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги»,
— напомнил Собянин.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России в 2020 году детей прививать от коронавируса не будут. Для начала препарат должен пройти дополнительные испытания, отметили эксперты.