Собянин спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса

Он надеется, что болезнь удастся победить в ближайшие полгода.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда будет окончена пандемия коронавируса. Он считает, что осталось ждать недолго – примерно полгода. Об этом пишет РИА Новости.

Политик добавил, что над решением проблемы трудятся российские ученые, которые уже создают вакцину, медикаменты и медицинские технологии для лечения пациентов.

«Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги»,

— напомнил Собянин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России в 2020 году детей прививать от коронавируса не будут. Для начала препарат должен пройти дополнительные испытания, отметили эксперты.